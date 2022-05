Juventus-Lazio 2-2 | Milinkovic-Savic | “Contento del posto in Europa League”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il centrocampista della, Sergej, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-2 ottenuta sul campo della. Ecco le sue parole: “Sonodi aver preso ilin, era l’obiettivo di oggi. Ora prepariamo l’ultima partita e speriamo di vincere a casa nostra, dove speriamo vengano anche tanti tifosi. L’obiettivo è la Champions, dobbiamo anche essere realisti però, abbiamo sbagliato spesso. Negli ultimi mesi siamo migliorati e abbiamo fatto bene e prendiamo l’. Sapevamo che sarebbe stata dura all’inizio, ma piano piano ci siamo riusciti. Un grande allenatore è venuto da noi, noi siamo riusciti a migliorare. Se avessimo ...

Giorgio Chiellini e Paulo Dybala dicono addio alla Juventus e ai tifosi bianconeri. Il difensore e capitano 37enne si è congedato durante il match con la Lazio. Milinkovic pareggia allo scadere e manda la Lazio in Europa League. Juventus e Lazio pareggiano 2-2 nel match valido per la 37esima giornata della Serie A, nella serata che segna l'addio di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala ai colori bianconeri. Il Napoli terminerà la stagione davanti alla Juventus. I partenopei, infatti, a una giornata dal termine del campionato, sono già certi di terminare al terzo posto. Le parole di Maurizio Sarri dopo il pareggio tra Juventus e Lazio: tra addii e obiettivo Europa League. Un punto che vale l'Europa. La Lazio di Maurizio Sarri, impegnata nella 37esima giornata di Serie A.