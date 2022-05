Isola dei Famosi 2022, diciassettesima puntata – Mercedesz vs Nicolas al televoto, Marco ed Estefania rientrano in gioco, eliminato Clemente. Ilary cade dallo sgabello (Di lunedì 16 maggio 2022) Laura, Ilary e Vladimir - Isola dei Famosi 2022 L’Isola dei Famosi 2022 continua la sua marcia e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della diciassettesima puntata. Isola dei Famosi 2022: la diretta minuto per minuto della diciassettesima puntata 21.43: Breve anteprima. 21.46: Ilary Blasi “sfila” in studio e promette che quella di stasera sarà una puntata “che metterà a dura prova i naufraghi”. Si collega con Playa Palapa, dove ci sono ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Laura,e Vladimir -deiL’deicontinua la sua marcia e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che acin studio e soprattutto in Honduras nel corso delladei: la diretta minuto per minuto della21.43: Breve anteprima. 21.46:Blasi “sfila” in studio e promette che quella di stasera sarà una“che metterà a dura prova i naufraghi”. Si collega con Playa Palapa, dove ci sono ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Stanotte dei vandali hanno imbrattato la basilica del Santissimo Redentore sull’isola della Giudecca a Venezia co… - CinguettaTV : Per non dimenticare la caduta dell'unica regina dei reality!! #IlaryBlasi ?? #isola - _aliciaa05_ : RT @bagnotrash: 'AMMAZZA QUANTO STAI IN FORMA' sto crepando lory ha già puntato i nuovi toy boy per lei questa non è l'isola dei famosi m… - martinamente : RT @youarelooserj: Comunque Carmen ha cresciuto dei figli davvero belli belli. Educati, dai sani principi, maturi davvero tanti compliment… - itsannieilibon : RT @BigFabi_: 'voglio sapere se è un amore vero o un amore al tempo dei reality' il poeta nicolas vaporidis #isola -