Internazionali d’Italia, Gualtieri: “Roma capitale del tennis, fiera di aver ospitato questo grande evento” (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – “Congratulazioni a Novak Djokovic per la vittoria e a Stefanos Tsitsipas per aver lottato fino all’ultimo. Una bellissima partita che ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo. Roma, oggi capitale del tennis, è fiera di aver ospitato questo grande evento. Viva lo sport!”. E’ quanto scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (foto), a proposito degli Internazionali d’Italia, che si sono conclusi ieri al Foro Italico. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022)– “Congratulazioni a Novak Djokovic per la vittoria e a Stefanos Tsitsipas perlottato fino all’ultimo. Una bellissima partita che ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo., oggidel, èdi. Viva lo sport!”. E’ quanto scrive su Facebook il sindaco di, Roberto(foto), a proposito degli, che si sono conclusi ieri al Foro Italico. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Eurosport_IT : IGA SWIATEK VINCE GLI INTERNAZIONALI D'ITALIA! ?? Con questa finale le partite vinse consecutivamente salgono a 28… - LaStampa : Tennis, Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali d’Italia - repubblica : Tennis, Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali d'Italia. Battuto il finale Stefanos Tsitsipas p… - teomia11 : RT @Sandrafreedom72: Non ti vaccini, Non ti ammali, Non muori. E vinci gli internazionali d'Italia ?? - GiancarloGarci6 : RT @Sandrafreedom72: Non ti vaccini, Non ti ammali, Non muori. E vinci gli internazionali d'Italia ?? -