Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: terza vittoria per la Finlandia, Germania di misura sulla Francia (Di lunedì 16 maggio 2022) Prosegue il cammino senza inciampi per la Finlandia ai Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. La nazionale scandinava centra infatti la terza vittoria in altrettante partite, battendo gli Stati Uniti 4-1: dopo l’1-0 del primo parziale, la Finlandia allunga nel secondo, portandosi sul 4-0; nell’ultimo parziale, gli statunitensi accorciano con Galchenyuk. Per la Finlandia, che fin qui ha realizzato 11 reti subendone solo due, a segno Granlund, Filppula, Manninen e Lehtonen. Nell’altra partita delle 19:20 italiane, sfida decisamente più equilibrata tra Francia e Germania; a spuntarla sono i teutonici, che si impongono per 2-3. Dopo due parziali, il risultato era di parità per le reti di Texier e Gallett ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Prosegue il cammino senza inciampi per laaidisu. La nazionale scandinava centra infatti lain altrettante partite, battendo gli Stati Uniti 4-1: dopo l’1-0 del primo parziale, laallunga nel secondo, portandosi sul 4-0; nell’ultimo parziale, gli statunitensi accorciano con Galchenyuk. Per la, che fin qui ha realizzato 11 reti subendone solo due, a segno Granlund, Filppula, Manninen e Lehtonen. Nell’altra partita delle 19:20 italiane, sfida decisamente più equilibrata tra; a spuntarla sono i teutonici, che si impongono per 2-3. Dopo due parziali, il risultato era di parità per le reti di Texier e Gallett ...

