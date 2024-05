Giada morta a 8 anni ok un tragico incidente | la lezione di ginnastica e la partita del fratellino prima dello schianto

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Era la bimba più dolce del mondo. Gioiosa, scherzosa, intelligente”. Poche e commosse parole. Così alcuni parenti descrivonoPaolella, la bimba di 8neldi martedì sera (7 maggio) sulla provinciale Valle Seriana, a Clusone. Gravemente ferita anche la nonna Paola Migliorati, 60, al volante della Seat Ibiza ridotta ad un ammasso di lamiere. “È stabile, ma grave – confida la sorella -. Da Brescia (dove è stata ricoverata agli Spedali Civili, ndr) arrivano poche notizie. Siamo in attesa”.Leggi anche:frontale, addio alla bambina di otto. Tragedia senza senso L’ultimadiartistica della piccolaMartedì pomeriggio, ...

(Adnkronos) – E’ morta all’età di 87 anni , dopo una breve malattia, Giovanna Marini . Cantautrice romana, figlia del compositore Giov anni Salviucci e allieva di Andres Segovia, negli anni ’70 ha fondato la prima scuola popolare di musica in ...

IL CASO. La 41enne, senza fissa dimora, venne colpita alle Autolinee. Il decesso a marzo e l’accusa da lesioni è diventata omicidio preterintenzionale. Il giovane era in attesa del braccialetto elettronico.

10 dischi per ricordare Giovanna Marini - 10 dischi per ricordare Giovanna Marini - L’8 maggio 2024 è morta a 87 anni Giovanna Marini, cantante, compositrice, ricercatrice e didatta fra le più apprezzate della scena folk italiana – per quanto la stessa etichetta di “folk” (o di music ...

E' morta Giovanna Marini. Il cordoglio dell'amministrazione di Monte Porzio Catone - E' morta Giovanna Marini. Il cordoglio dell'amministrazione di Monte Porzio Catone - Cittadina monteporziana da molti anni è stata indiscussa protagonista di molteplici iniziative di grande rilievo culturale nel panorama internazionale e locale. Con gratitudine e stima Monte Porzio ...

Verme nel cervello: cos'è il parassita di cui parla Kennedy jr - Verme nel cervello: cos'è il parassita di cui parla Kennedy jr - E dopo molti anni - continua - il parassita muore e la cisti degenera ... combinati con gli steroidi per ridurre l'infiammazione che si verifica quando i parassiti muoiono. Anche senza trattamento, i ...