Clownterapia | a Napoli dal 20 al 22 maggio il raduno nazionale di Teniamoci per mano Onlus

(Di lunedì 16 maggio 2022) L'associazione 'per', che oggi conta 600 clown volontari e che dal 2010 è impegnata attraverso laa regalare sorrisi in ospedali, case di riposo e strutture per ...

Advertising

ilmattino.it

...giornate all'insegna del divertimento per veicolare la conoscenza della, del suo valore a livello sanitario e sociale. Il tutto sarà allestito in un unico luogo, Piazza Dante a, ...Il programma del IV raduno nazionale dei clown - dottori prevede: venerdì 20 maggio (dalle 9 alle 13) il convegno sullaa cui interverranno medici e professionisti del settore sanitario; ... A Napoli arriva lo Smile clown festival: laboratori e spettacoli di clownterapia L’associazione “Teniamoci per Mano Onlus”, che oggi conta 600 clown volontari e che dal 2010 è impegnata attraverso la clownterapia a regalare sorrisi in ospedali, case ...La clownterapia fa festa in piazza. Clown, trampolieri, giocolieri e maghi italiani e stranieri si ritroveranno, dal 20 al 22 maggio, a Piazza Dante per lo “Smile clown festival” a ...