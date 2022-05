Britney Spears | tragico annuncio | ha perso il bambino | come è successo

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 16 maggio 2022) La principessa del pop è stata colpita da un evento molto triste, che ha deciso di condividere con i suoi fan in un commoventesui social. Nonostante il momento difficile,ha deciso di aprirsi totalmente verso i followers e coloro che hanno continuato a supportarla sia per i suoi successi sia per i tristi eventi che l’hanno colpita. Brinteye Sam Ashgari (screenshot)Proprio qualche mese fa, la principessa del pop aveva rivelato a tutto il mondo la difficile situazione in cui si trovava, per colpa del padre che esercitava un controllo completo sulla sua vita. Lasi è ritrovata a denunciare e a fare causa al genitore per poter riprendere in mano le redini della sua carriera e della sua vitanale....