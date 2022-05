Bonus auto e moto al via dal 16 maggio | ecco come funzionano gli incentivi

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 16 maggio 2022) Dare una scossa al mercatomobilistico e favorirne la ripresa: sono questi gli obiettivi delperche il Governo ha deciso di promuovere per il 2022. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16, il decreto prevedefino a 5000 euro per l’acquisto dimobili ociclette elettriche, ibride o tradizionali a basse emissioni, per agevolare il ricambio dellee assicurare un minore impatto ambientale dei veicoli che circolano nel nostro Paese. Per quanto riguarda l’acquisto di100% elettriche, lo Stato mette a disposizione undi 3000 euro, a cui se ne possono aggiungere altri 2000 con la rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 5. Il prezzo della ...