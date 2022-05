"Biden, fermati. Cosa non ha ancora capito". Putin umiliato, verso l'incidente nucleare: la profezia cupissima dell'americano Layne (Di lunedì 16 maggio 2022) «Assicurare all'Ucraina armi sempre più sofisticate e fornire servizi di intelligence ad alta tecnologia ha un solo significato: gli Stati Uniti e la Nato sono in guerra per procura contro la Russia». Parole nette e taglienti quelle di Christopher Layne, scienziato della politica, esperto di questioni internazionali, figura di spicco del Cato Institute, think tank d'eccellenza del pensiero liberal-conservatore americano. Il professore è preoccupato e non fa nulla per nasconderlo. Dice: «È giunto il momento che Washington faccia un passo indietro prima che sia troppo tardi. Questa è una crisi assai più grave rispetto a quella dell'ottobre 1962, quando a causa dei missili cubani l'Urss e gli Stati Uniti rischiarono la collisione diretta. In questi giorni continuo a farmi due domande: per quanto tempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) «Assicurare all'Ucraina armi sempre più sofisticate e fornire servizi di intelligence ad alta tecnologia ha un solo significato: gli Stati Uniti e la Nato sono in guerra per procura contro la Russia». Parole nette e taglienti quelle di Christopher, scienziatoa politica, esperto di questioni internazionali, figura di spicco del Cato Institute, think tank d'eccellenza del pensiero liberal-conservatore. Il professore è preoccupato e non fa nulla per nasconderlo. Dice: «È giunto il momento che Washington faccia un passo indietro prima che sia troppo tardi. Questa è una crisi assai più grave rispetto a quella'ottobre 1962, quando a causa dei missili cubani l'Urss e gli Stati Uniti rischiarono la collisione diretta. In questi giorni continuo a farmi due domande: per quanto tempo ...

