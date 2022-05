Inter, risentimento muscolare per Vecino: salta la finale di Coppa Italia (Di martedì 10 maggio 2022) L’Inter, in vista della finale di Coppa Italia 2021/2022 contro la Juventus di domani sera, non potrà contare su Matias Vecino. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista uruguaiano ha accusato un lieve risentimento muscolare, che lo costringerà a restare ai box per qualche giorno e, per questo, dovrebbe saltare anche la delicata trasferta di Cagliari. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) L’, in vista delladi2021/2022 contro la Juventus di domani sera, non potrà contare su Matias. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista uruguaiano ha accusato un lieve, che lo costringerà a restare ai box per qualche giorno e, per questo, dovrebbere anche la delicata trasferta di Cagliari. SportFace.

