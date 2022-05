“Basta schizofrenia sulla transizione ecologica”. Per il vice capogruppo M5S alla Camera Sut non si può cedere sull’inceneritore di Roma

(Di giovedì 5 maggio 2022) Dal superbonus all’inceneritore passando per l’invio di armi all’Ucraina. Sono sempre di più i fronti di scontro tra Movimento cinque stelle e Mario Draghi, tanto da far nascere il sospetto che la permanenza dei pentastellati in maggioranza possa avere vita breve. “Noi dubbi non ne abbiamo: semmai deve chiederlo a chi mostra un atteggiamento schizofrenico verso la priorità dellae verso una misura, il Superbonus, che il presidente Draghi ha prima prorogato e poi svilito all’Europarlamento”, dice Luca Sut,presidente del Movimento cinque stelle. L’ultimo “affronto” riguarda il Dl Aiuti con la normadi. Non proprio all’insegna della… Direi per nulla ...

Advertising

sanodimens : @FBabbua @RosellaLara19 Ok ok questo é il livello del dibattito scientifico dei novax complottari: meme e schizofre… - jupterluv : basta chiedere a una persona se è introversa o estroversa iniziamo a chiedere se ha la personalità che se patologic… -

LA NOTIZIA

... il turismo spazio - temporale raddoppia come metafora dellae della depressione che ... allontanando lo spettatore quantosenza compromettere il valore catartico dello show. Questo è ...... tre testi apparsi su "Esquire" nel 1936, in un momento in cui ladi Zelda e il ... con l'impressione di essere, come scrive nel Crollo, "uno scrittore e", percezione di sé che forse ... "Basta schizofrenia sulla transizione ecologica" | LA NOTIZIA Dal superbonus all’inceneritore passando per l’invio di armi all’Ucraina. Sono sempre di più i fronti di scontro tra Movimento cinque stelle e Mario Draghi, tanto da far nascere il sospetto che la per ...