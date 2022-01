Riconosce figlio vandalo in video Fb e lo segnala al sindaco | mamma ripagherà i danni

(Di sabato 29 gennaio 2022) Legge un post su Facebook delDario Tallone , che si lamenta per icausati dai vandali nel centro di Fossano , e si presenta in Municipio col12enne promettendo di ripagare quanto...

