Advertising

PianetaMilan : #Inter, #Darmian: “Il #Milan sta facendo benissimo, noi non siamo da meno” #derby - sportli26181512 : Inter, Darmian verso il derby: 'Theo e Leao punti di forza del Milan': Intervistato da SportMediaset, Matteo Darmia… - Maglia13euros : Inter-Milan, Darmian: 'Derby partita speciale' - Virgilio Sport - zazoomblog : Inter Darmian: “Derby gara speciale. Vlahovic? Pensiamo a noi. Gosens e Caicedo…” - #Inter #Darmian: #“Derby… - Mediagol : Inter, Darmian: “Derby gara speciale. Vlahovic? Pensiamo a noi. Gosens e Caicedo…” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Darmian

Commenta per primo Intervistato da Sport Mediaset , il difensore dell', Matteo, ha parlato del derby ormai alle porte. 'Sappiamo che il Milan è una squadra fortissima che negli ultimi anni sta facendo benissimo, però anche noi non siamo da meno e lo ...A parlare di derby ci ha pensato l'esterno dell'Matteo, che ha presentato così la partita: 'Abbiamo superato nel migliore dei modi questo mese, vogliamo andare avanti in ogni ...Poco di più di una settimana alla stracittadina che può indirizzare la stagione: queste le ultime in casa Inter ...Le dichiarazioni di Matteo Darmian, difensore dell'Inter, a proposito del calciomercato dei nerazzurri e delle rivali in Serie A ...