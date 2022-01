“Addio Tamponi”. La notizia che fa felici tutti: da cosa verranno sostituiti (Di sabato 29 gennaio 2022) Potrebbe presto arrivare una svolta nella gestione della pandemia, per quanto riguarda i test: i Tamponi molecolari e antigenici potrebbero venire affiancati da un nuovo strumento. Si tratta di un dispositivo in grado di rilevare il Covid attraverso il respiro. Funziona come un etilometro ed è stato testato in Spagna. A realizzare il primo breath test per Covid-19 è un’azienda spagnola specializzata nel campo diagnostico: la Rhogen Laboratorios. Test per rilevare il virus dal respiro Si tratta del DSA Breath PassTM, in grado di rilevare l’infezione in soli 2 minuti. Il fiato passa attraverso un boccaglio collegato a un dispositivo portatile che analizza eventuali alterazioni dei composti organici volatili (VOC), mostrando il risultato in un tempo record sullo schermo dell’app mobile a cui è collegato. È il metodo di screening più veloce al mondo e ha ... Leggi su howtodofor (Di sabato 29 gennaio 2022) Potrebbe presto arrivare una svolta nella gestione della pandemia, per quanto riguarda i test: imolecolari e antigenici potrebbero venire affiancati da un nuovo strumento. Si tratta di un dispositivo in grado di rilevare il Covid attraverso il respiro. Funziona come un etilometro ed è stato testato in Spagna. A realizzare il primo breath test per Covid-19 è un’azienda spagnola specializzata nel campo diagnostico: la Rhogen Laboratorios. Test per rilevare il virus dal respiro Si tratta del DSA Breath PassTM, in grado di rilevare l’infezione in soli 2 minuti. Il fiato passa attraverso un boccaglio collegato a un dispositivo portatile che analizza eventuali alterazioni dei composti organici volatili (VOC), mostrando il risultato in un tempo record sullo schermo dell’app mobile a cui è collegato. È il metodo di screening più veloce al mondo e ha ...

