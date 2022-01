Vergogna a Verona: alla vigilia del giorno della memoria, manifesti con Mussolini per la 'palestra fascista' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una Vergogna di matrice fascista che avviene alla vigilia della Giornata della memoria: a Borgo Trento, quartiere di Verona, gli abitanti hanno ritrovato nella cassetta delle lettere un volantino con ... Leggi su globalist (Di giovedì 27 gennaio 2022) Unadi matriceche avvieneGiornata: a Borgo Trento, quartiere di, gli abitanti hanno ritrovato nella cassetta delle lettere un volantino con ...

CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Lo schifo fascista, persino in una giornata come questa - rossella266 : RT @globalistIT: Lo schifo fascista, persino in una giornata come questa - globalistIT : Lo schifo fascista, persino in una giornata come questa - ISentinellidi : Questo è lo schifo che accade oggi a #Verona. Città ormai palestra a cielo aperto di estrema destra. Lo schifo e la… - fulviagr : Che vergogna! Lo sport è una attività democratica e non una prerogativa del #fascismo. #Verona… -