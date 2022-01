Prime dosi 5-11 anni: nel weekend ci si può vaccinare senza prenotare all’hub dell’ospedale di Bergamo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bergamo. Sabato 29 e domenica 30 gennaio, dalle 8 alle 20, al centro vaccinale pediatrico allestito all’Auditorium “Lucio Parenzan” dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, i bambini dai 5 agli 11 anni potranno sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid (prima dose) liberamente, senza necessità di prenotazione. L’accesso è dal civico n. 19 di Hospital street e il parcheggio più vicino quello Est. In totale, al Papa Giovanni, dall’inizio dell’emergenza sono stati curati più di 5 mila malati Covid e somministrati più di mezzo milione di vaccini contro la malattia, di cui 13.500 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. “Abbiamo accolto l’invito di Regione Lombardia ad organizzare degli open day dei centri vaccinali pediatrici nei fine settimana per agevolare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022). Sabato 29 e domenica 30 gennaio, dalle 8 alle 20, al centro vaccinale pediatrico allestito all’Auditorium “Lucio Parenzan”Papa GiovXXIII di, i bambini dai 5 agli 11potranno sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid (prima dose) liberamente,necessità di prenotazione. L’accesso è dal civico n. 19 di Hospital street e il parcheggio più vicino quello Est. In totale, al Papa Giov, dall’inizio dell’emergenza sono stati curati più di 5 mila malati Covid e somministrati più di mezzo milione di vaccini contro la malattia, di cui 13.500 ai bambini tra i 5 e gli 11. “Abbiamo accolto l’invito di Regione Lombardia ad organizzare degli open day dei centri vaccinali pediatrici nei fine settimana per agevolare ...

