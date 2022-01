“Possibili tagli ai fondi per l’Italia, cresciuta più del previsto”. Per la Ue è pure una buona notizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bruxelles, 27 gen – Meno soldi Ue perché il rimbalzo dell’economia è migliore del previsto: all’Italia probabilmente saranno tagliati una parte dei trasferimenti previsti dal Next Generation Eu, i fondi per il Pnrr (che pagheremo cari). Il motivo, paradossalmente, è il buon andamento dell’economia. Il governo italiano però ha tre modi per rimediare ai tagli dei fondi, che deriveranno al ricalcolo sulla base dei dati a consuntivo di una parte dei trasferimenti. Ue: “Rimbalzo economia Italia migliore del previsto, tagli ai fondi” I tagli ai fondi si spiegano col fatto che in parte sono stati quantificati sulla base di dati previsionali. Stime ingannevoli anche per via dell’incertezza causata dalla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bruxelles, 27 gen – Meno soldi Ue perché il rimbalzo dell’economia è migliore del: alprobabilmente sarannoati una parte dei trasferimenti previsti dal Next Generation Eu, iper il Pnrr (che pagheremo cari). Il motivo, paradossalmente, è il buon andamento dell’economia. Il governo italiano però ha tre modi per rimediare aidei, che deriveranno al ricalcolo sulla base dei dati a consuntivo di una parte dei trasferimenti. Ue: “Rimbalzo economia Italia migliore delai” Iaisi spiegano col fatto che in parte sono stati quantificati sulla base di dati previsionali. Stime ingannevoli anche per via dell’incertezza causata dalla ...

Advertising

pacis04 : RT @IlPrimatoN: Clamorosa beffa: all'Italia probabilmente saranno tagliati una parte dei trasferimenti previsti dal Next Generation Eu, i f… - GianniVezzani1 : RT @IlPrimatoN: Clamorosa beffa: all'Italia probabilmente saranno tagliati una parte dei trasferimenti previsti dal Next Generation Eu, i f… - IlPrimatoN : Clamorosa beffa: all'Italia probabilmente saranno tagliati una parte dei trasferimenti previsti dal Next Generation… - Boboj29 : Tuttosport 'La Juve taglia' Il Direttore sempre bene informato di casa Juve mette in prima i possibili tagli che v… - NOprisonersEVER : La popolazione più anziana, più fragile e il SSN più martoriato di tagli e carenze d'Europa, possibili (reali) moti… -