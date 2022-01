Licata | nessuna lite | l’assassino era andato per fare una strage Il ricordo della classe di Alessia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dolore e sconcerto il giorno dopo la tragedia familiare che ha sconvolto, nell’agrigentino. Con il suo straziante bilancio di vittime. Cinque persone hanno perso la vita, quattro uccise dalla furia di Angelo Tardino. Che, dopo aver ammazzato il fratello, la cognata e i due nipoti, si è suicidato sparandosi alla testa. Sono in corso all’obitorio dell’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento le autopsie sulle vittime, che, secondo quanto preannunciato dai medici legali, proseguiranno nei prossimi giorni.di, il killer aveva ‘solo’ due armi Intanto dagli investigatori emerge un quadro più chiaro del profilo del. Angelo Tardino, il possidente di 48 anni di, aveva “solo” due pistole. E non quattro come era stato detto in un primo tempo. Il killer infatti aveva ceduto ...

(aggiornamento di Davide Giancristofaro) Anthony Bivona, famiglia: "Non si è suicidato"/ Testimone: "Non c'eracorda" UCCIDE 2 NIPOTINI, FRATELLO E SORELLA, POI SI SUICIDA/ CHOC A: 5 ...motivazione può giustificare quanto accaduto' - aggiunge il Primo Cittadino di, ancora sconvolto per l'accaduto. Nelle prossime ore averrà proclamato il lutto cittadino.Sono venuti tutti in classe, i compagni e le compagne di Alessia Tardino, la studentessa di 15 anni uccisa ieri mattina dallo zio insieme con il fratellino Vincenzo di 11 anni e i genitori, ...Angelo Tardino, l'uomo che ieri mattina ha ucciso quattro familiari e si è poi suicidato a Licata, aveva il porto d'armi. Deteneva legalmente le armi con cui ha spezzato per sempre quattro vite. Ha es ...