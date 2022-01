Inter, chiuso collocamento bond da 415 milioni di euro (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Inter ha ufficializzato la chiusura del collocamento del bond da 415 milioni di euro, tramite la sua controllata Inter Media and Communication Spa. Il bond, come spiegato in una nota dalla società, avrà scadenza al 2027 con cedola al 6,750% e sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo. I proventi saranno utilizzati anche per rifinanziare un altro bond con scadenza al 31 dicembre 2022. Il nuovo bond ha visto agire Banca Rothschild in qualità di financial advsor e Goldman Sachs come global coordinator e bookrunner. “Siamo soddisfatti per l’esito dell’operazione di sottoscrizione del bond di 415 milioni di euro che va a sostituire l’attuale bond a scadenza al 2022 ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ha ufficializzato la chiusura deldelda 415di, tramite la sua controllataMedia and Communication Spa. Il, come spiegato in una nota dalla società, avrà scadenza al 2027 con cedola al 6,750% e sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo. I proventi saranno utilizzati anche per rifinanziare un altrocon scadenza al 31 dicembre 2022. Il nuovoha visto agire Banca Rothschild in qualità di financial advsor e Goldman Sachs come global coordinator e bookrunner. “Siamo soddisfatti per l’esito dell’operazione di sottoscrizione deldi 415diche va a sostituire l’attualea scadenza al 2022 ...

