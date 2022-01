Centrodestra su Belloni, 007 al Quirinale? (Di giovedì 27 gennaio 2022) E se al Quirinale finisse uno 007, una spia, un James Bond femminile? L’idea appariva peregrina qualche giorni fa, anche se il nome di Elisabetta Belloni ha sempre fatto capolono sui giornali. Ma adesso sta diventando qualcosa di più. Salvini e Meloni l’hanno messa sul tavolo, anche se non si capisce bene se come bluff, se per bruciarla o se perché davvero credono che possa essere la “figura di alto profilo” in grado di scaldare i cuori della maggioranza dei 1.009 grandi elettori. La novità emerge sulle agenzie a spizzica e bocconi. Pare che il leader della Lega abbia presentato il curriculum della capo del Dis alla collega Meloni durante la riunione mattutina con tutti i leader del Centrodestra. Fratelli d’Italia la considera una scelta apprezzata, i centristi invece preferirebbero puntare su Pier Ferdinando Casini. Sabino Cassese ed ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 27 gennaio 2022) E se alfinisse uno 007, una spia, un James Bond femminile? L’idea appariva peregrina qualche giorni fa, anche se il nome di Elisabettaha sempre fatto capolono sui giornali. Ma adesso sta diventando qualcosa di più. Salvini e Meloni l’hanno messa sul tavolo, anche se non si capisce bene se come bluff, se per bruciarla o se perché davvero credono che possa essere la “figura di alto profilo” in grado di scaldare i cuori della maggioranza dei 1.009 grandi elettori. La novità emerge sulle agenzie a spizzica e bocconi. Pare che il leader della Lega abbia presentato il curriculum della capo del Dis alla collega Meloni durante la riunione mattutina con tutti i leader del. Fratelli d’Italia la considera una scelta apprezzata, i centristi invece preferirebbero puntare su Pier Ferdinando Casini. Sabino Cassese ed ...

