Cambiano le regole anti Covid | cosa succede nelle prossime settimane

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ue prepara un nuovo modello di gestione della pandemia per i viaggi eliminando l'approccio delle 'area geografica… - hiboss_hiboss : RT @biaso68: @Camillamariani4 Si perché questo cambierebbe le loro vite (12.500 euro al mese) le regole cambiano la vita della gente comune… - londranewsblog : Commento di un lettore: Ma guardate. Ho sempre mangiato bene, faccio yoga e manifesto il desiderio di non prendere… - SFrige_ : @unozerozer0 @CottarelliCPI Chi fa le regole per la Camera e Senato nell'elezione PdR é il presidente della Camera,… - Otravez9d : @Agenzia_Ansa Fate pure, tanto mica abbiamo avuto molti cambiamenti negli ultimi tempi, e le regole non cambiano og… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiano regole

il Giornale

Le vaccinazioni che continuano a salire, così come l'aggressività, sempre meno forte di Omicron, possono far cambiare nelle prossime settimane leanti - Covid . A ribadirlo è Pierpaolo Sileri , sottosegretario al ministero della Salute, intervenuto ai microfoni de "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Siamo " dichiara l'esponente ...Dal 1° febbraio oltre all'obbligo di Green Pass per poste, banche, negozi e centri commerciali oltre all'avvio delle sanzioni per gli over 50 non vaccinati,anche leper i viaggi UE . Viaggi in Ue, le nuoveper tampone e Green Pass dal 1 febbraio Il ministro Speranza ha firmato l 'ordinanza che prevede dal 1° febbraio al 15 marzo di ...“L’alta percentuale di vaccinati e il virus meno temibile ci permettono una rimodulazione delle regole. Siamo in una fase di transizione, ma nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento ...Cambia la Tari: nuove regole per la tassa sui rifiuti e maggiore attenzione per il rapporto con i cittadini, agevolazioni nei pagamenti e standard unici di qualità. La delibera dell'Arera è di qualche ...