C'è Posta Per Te, Luigi e Carmen: Il Padre Chiama i Carabinieri! Carmen e Luigi, i protagonisti della puntata di C'è Posta per te non si parlano più. Dopo la registrazione in cui avevano fatto pace, hanno litigato di nuovo. A darne conferma proprio Luigi, in un'intervista dove ha confessato di essere ricorso pure alle Forze dell'ordine. Carmen e il Padre Luigi sono stati tra i protagonisti della scorsa puntata di C'è Posta per te. Una storia la loro, che ha suscitato molto clamore, visto che era stata la 19enne Carmen a mandare la Posta al Padre per ricucire il loro rapporto.

chenile40 : @coma_girl Certo! Ci si immagina tutto quello che c'è sotto. Posta, posta, sai che successone! ???? - C71495306 : RT @lookatvals: foto inedita di alex e luigi sabato a c'è posta per te #Amici21 - NotizieFrance : C’è #posta per me. Grazie a chi mi sostiene. “Consigliere, mi congratulo per l'ottimo lavoro svolto e la continua p… - Martinoski5 : Evoluzionisti ???? C'è posta per te - sonoIca : RT @lookatvals: foto inedita di alex e luigi sabato a c'è posta per te #Amici21 -

