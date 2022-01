Cadavere di un anziano all’ufficio postale | era stato portato lì già morto

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stavano portando un parente in Posta per ritirare la pensione. Ma qualcuno ha notato l’anomalia. Getty Images/Christopher FurlongLa pensione fa gola a tanti, specie se poi è degli altri e non èneppure necessario lavorare una vita per guadagnarsela. Qualche tempo fa un uomo era addirittura arrivato a mummificare ildella defunta madre ricoprendola con la sabbia della lettiera dei gatti, pur di continuare ad intascare la pensione della donna. Ma c’è chi ha fatto anche di peggio. Un uomo si è recato in un ufficioper ritirare la pensione di un suo parente. Non avendo alcuna delega, la sua richiesta è stata rifiutata dall’impiegato dell’ufficio. Allora, qualche ora dopo, si è ripresentato con un altro uomo. I due si sono avvicinati allo sportello sorreggendo per le braccia il titolare della ...

Hanno portato unin un ufficio postale, fingendo che fosse vivo, nel tentativo di farsi dare la pensione del ... e ha chiesto di riscuotere la pensione di un. Gli addetti non gli hanno ...Incendio in via Volterra, a Olbia . Undisabile è morto all'interno del proprio appartamento, che è andato a fuoco. Olbia,disabile morto in incendio in via Volterra Ildi un uomo di 73 anni è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco all'interno di un appartamento in via Volterra, a Olbia . Gli ...Giovinazzo, anziana trovata morta in casa: quartiere sotto shock - Leggi le ultime notizie della città di Bari e Guarda le repliche di Telebari su www.telebari.it ...L’uomo ha portato il cadavere alle Poste per ritirare la pensione, e quel corpo senza vita era proprio dello zio. Declan Haughney è l’uomo che ha portato insieme all’amico lo zio in un ufficio postale ...