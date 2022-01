Torino, giornata decisiva per l’arrivo del nuovo attaccante: la situazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Torino è pronto ad accogliere il suo nuovo centravanti. È solo questione di ore per l’approdo in granata di Pietro Pellegri, che in questi primi mesi al Milan ha trovato poco spazio. Il giovane centravanti si trasferirà al Toro con la stessa formula che aveva messo d’accordo i rossoneri e il Monaco: prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato attorno ai 6,5 milioni di euro. Pietro Pellegri, in giornata ufficializzerà il suo passaggio al TorinoA Torino, Pellegri troverà l’ambiente ideale per ritrovare fiducia e continuità. In panchina c’è Ivan Juric, l’allenatore che lo ha fatto esordire ai tempi del Genoa, quando aveva appena 15 anni. Ma non finisce qui, perché da luglio il nuovo team manager del Toro è suo padre Marco. In giornata, si finalizzerà il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilè pronto ad accogliere il suocentravanti. È solo questione di ore per l’approdo in granata di Pietro Pellegri, che in questi primi mesi al Milan ha trovato poco spazio. Il giovane centravanti si trasferirà al Toro con la stessa formula che aveva messo d’accordo i rossoneri e il Monaco: prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato attorno ai 6,5 milioni di euro. Pietro Pellegri, inufficializzerà il suo passaggio al, Pellegri troverà l’ambiente ideale per ritrovare fiducia e continuità. In panchina c’è Ivan Juric, l’allenatore che lo ha fatto esordire ai tempi del Genoa, quando aveva appena 15 anni. Ma non finisce qui, perché da luglio ilteam manager del Toro è suo padre Marco. In, si finalizzerà il ...

