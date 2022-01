“Ma perché ha fatto così?”. Giallo Michelle Hunziker, il gesto su Tomaso Trussardi dopo la separazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Un compleanno particolare. Michelle Hunziker ha appena compiuto, lo scorso 24 gennaio, 45 anni. Ed è stata una giornata diversa dalle ultime dieci che aveva sempre vissuto al fianco di Tomaso Trussardi. Ora la relazione tra i due si è interrotta. Pare che già da un paio d’anni le cose non andassero bene. Poi è arrivato il comunicato con il quale i due, ormai ex, hanno rivelato di essersi lasciati. “La nostra separazione – hanno inoltre aggiunto – rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. La riservatezza è un diritto e oltretutto la coppia ha avuto due bimbe, le piccole Celeste (6 anni) e Sole (8). La showgirl, come molti sanno, ha anche un’altra figlia, Aurora, frutto dell’amore con Eros Ramazzotti. Nelle ultime ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Un compleanno particolare.ha appena compiuto, lo scorso 24 gennaio, 45 anni. Ed è stata una giornata diversa dalle ultime dieci che aveva sempre vissuto al fianco di. Ora la relazione tra i due si è interrotta. Pare che già da un paio d’anni le cose non andassero bene. Poi è arrivato il comunicato con il quale i due, ormai ex, hanno rivelato di essersi lasciati. “La nostra– hanno inoltre aggiunto – rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. La riservatezza è un diritto e oltretutto la coppia ha avuto due bimbe, le piccole Celeste (6 anni) e Sole (8). La showgirl, come molti sanno, ha anche un’altra figlia, Aurora, frutto dell’amore con Eros Ramazzotti. Nelle ultime ...

Advertising

lapoelkann_ : 19 anni fa ci lasciava Gianni Agnelli. E ogni giorno non riesco a non pensare a lui e cosa avrebbe detto e fatto s… - mauroberruto : Grande elettore/ice che nel tuo ruolo istituzionale hai votato #Amadeus #PresidenteDellaRepubblica, noi non sapremo… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - LucaOsserva : Barù ti devi fidanzare con Jessica. È un ordine. La terza cessa, da casa, ha fatto capire che devono salvare la pal… - Ale93592269 : @matteosalvinimi Perché te hai fatto il militare? -

Ultime Notizie dalla rete : perché fatto Omicron, il picco è superato? Allarme scuola: i contagi aumentano solo tra i bambini (e la curva può risalire) ... la linea che li descrive in un grafico è di fatto verticale. Questo succede per due motivi: il ... 'C'è però un elemento che ci deve consigliare prudenza nel parlare di picchi, perché è possibile una ...

Mastella tifa per Casini: 'Sarebbe il frutto di un rigurgito del Parlamento che ricomincia a riassegnarsi un ruolo' Volevano fottere Mastella perché gli stavo sulle palle solo perché stavo facendo la riforma della giustizia. Qualcuno di quelli che mi brutalizzò ha fatto anche carriera'.

Caso Djokovic: perché la Corte ha confermato la revoca del visto? Altalex ... la linea che li descrive in un grafico è diverticale. Questo succede per due motivi: il ... 'C'è però un elemento che ci deve consigliare prudenza nel parlare di picchi,è possibile una ...Volevano fottere Mastellagli stavo sulle palle solostavo facendo la riforma della giustizia. Qualcuno di quelli che mi brutalizzò haanche carriera'.