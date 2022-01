«La mia patria attuale», riflessione autoriale sullo stato del paese (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Chitarrista, scrittore, co-fondatore degli storici CCCP e C.S.I., Massimo Zamboni torna sul mercato discografico a due anni di distanza da La macchia mongolica. Album strumentale e contemplativo che lo ha riportato sulle geografie dei ricordi che ispirarono il leggendario album dei C.S.I. Tabula rasa elettrificata. Oggi, le coordinate temporali (e musicali) restituiscono Zamboni obbligatoriamente al presente con La mia patria attuale, disco uscito lo scorso 21 gennaio e che segna un detour compositivo dove la voce diventa per la prima … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Chitarrista, scrittore, co-fondatore degli storici CCCP e C.S.I., Massimo Zamboni torna sul mercato discografico a due anni di distanza da La macchia mongolica. Album strumentale e contemplativo che lo ha riportato sulle geografie dei ricordi che ispirarono il leggendario album dei C.S.I. Tabula rasa elettrificata. Oggi, le coordinate temporali (e musicali) restituiscono Zamboni obbligatoriamente al presente con La mia, disco uscito lo scorso 21 gennaio e che segna un detour compositivo dove la voce diventa per la prima … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : mia patria Paolo Pizzuto non è più tra noi ...coerente ed ha sempre ed orgogliosamente rivendicato l'appartenenza ad una certa idea di Patria. ... di lui ricordo l'entusiasmo con il quale affrontai la mia prima campagna elettorale nel lontano 1999, ...

Saman, lo zio Danish: "Ero il confidente di mia nipote" ... con scambio di gioielli e acquisto di mobili ; che la nipote non voleva però trasferirsi in patria, che lui l'avrebbe rassicurata dicendole che il marito si sarebbe di nuovo trasferito nel Reggiano ...

