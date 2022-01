Elton John ai fan: "Ho il Covid". Rinviati due concerti a Dallas (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Covid ha infettato anche Rocket Man, è lo stesso Elton John a informare i suoi fan su Instagram: "Ciao a tutti, volevo inviare un messaggio per farvi sapere che ho contratto il Covid e quindi devo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilha infettato anche Rocket Man, è lo stessoa informare i suoi fan su Instagram: "Ciao a tutti, volevo inviare un messaggio per farvi sapere che ho contratto ile quindi devo ...

Ultime Notizie dalla rete : Elton John Elton John ai fan: "Ho il Covid". Rinviati due concerti a Dallas Il Covid ha infettato anche Rocket Man, è lo stesso Elton John a informare i suoi fan su Instagram: "Ciao a tutti, volevo inviare un messaggio per farvi sapere che ho contratto il Covid e quindi devo riprogrammare i miei spettacoli a Dallas", infatti ...

