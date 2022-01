Terremoto di magnitudo 5.3 colpisce Haiti, almeno due morti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un Terremoto di magnitudo 5.3, registrato dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, si è abbattuto ad Haiti, causando la morte di almeno due persone nel sud - ovest del Paese. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Undi5.3, registrato dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, si è abbattuto ad, causando la morte didue persone nel sud - ovest del Paese. La ...

Advertising

SkyTG24 : Terremoto al largo di Stromboli, registrata scossa di magnitudo 3.1 - SkyTG24 : Terremoto in provincia di #Brescia, registrata scossa di magnitudo 2.6 - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.3 in Calabria, molta paura e gente in strada #ANSA - BullaInterista : RT @mondoterremoti: Due terremoti di magnitudo 5.3 e 5.1 sono avvenuti nel corso del pomeriggio nella zona occidentale di #Haiti, più preci… - fisco24_info : Terremoto di magnitudo 5.3 a Haiti, almeno due morti: Avvertito anche a Port su Prince. Decine di repliche, tra cui… -