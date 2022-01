Rkomi a Sanremo: “Dal rap al pop senza ritorno” e nuovi featuring per ‘Taxi Driver’ (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Partenza rap , virata pop: verso quale meta si indirizza il viaggio musicale di Rkomi? “L’unica cosa che so è che non tornerò indietro, pur con tutto il bene che voglio per l’hip hop con il quale sono cresciuto”, risponde all’AdnKronos l’artista, che con il brano ‘ Insuperabile’ sarà in gara al ‘Festival di Sanremo’ e si esibirà il 4 febbraio assieme ai Calibro 35 con un medley di brani di Vasco Rossi nella serata dell’Ariston dedicata alle cover. “Ho sempre cercato una dose di adrenalina nella ricerca del nuovo, non mi piace rifare cose già fatte”, afferma. Quanto alla scelta di Vasco Rossi per la cover sanremese, “è forse l’artista che ha le caratteristiche che me lo fanno sentire più vicino, assieme a Jovanotti. Blasco per me è rock, è pop, è rap, è un paroliere eccezionale”. Intanto, si arricchirà di nuove canzoni, a partire dal 28 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Partenza rap , virata pop: verso quale meta si indirizza il viaggio musicale di? “L’unica cosa che so è che non tornerò indietro, pur con tutto il bene che voglio per l’hip hop con il quale sono cresciuto”, risponde all’AdnKronos l’artista, che con il brano ‘ Insuperabile’ sarà in gara al ‘Festival di’ e si esibirà il 4 febbraio assieme ai Calibro 35 con un medley di brani di Vasco Rossi nella serata dell’Ariston dedicata alle cover. “Ho sempre cercato una dose di adrenalina nella ricerca del nuovo, non mi piace rifare cose già fatte”, afferma. Quanto alla scelta di Vasco Rossi per la cover sanremese, “è forse l’artista che ha le caratteristiche che me lo fanno sentire più vicino, assieme a Jovanotti. Blasco per me è rock, è pop, è rap, è un paroliere eccezionale”. Intanto, si arricchirà di nuove canzoni, a partire dal 28 ...

rockolpoprock : Rkomi a Sanremo: “La fame di conoscenza è il motore del mio viaggio” - ilpensologo : Rkomi sarà a Sanremo con il suo brano Insuperabile, ma assicura che il tonno non c'entri nulla. #Torino #Pensologia… - StraNotizie : Rkomi a Sanremo: 'Dal rap al pop senza ritorno' e nuovi featuring per 'Taxi Driver' - sonomusicgroup : A spasso su una Mustang con Rkomi: i nuovi brani, Sanremo, Vasco. L’intervista - RadioGoldAl : Chi è Rkomi cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 -