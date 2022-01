Polveriera Ucraina, Consiglio Ue alla Russia: basta con le “sfere d’influenza”. Biden incontra i leader europei (Di lunedì 24 gennaio 2022) La nozione di "sfere di influenza" non ha posto nel 21° secolo. Lo sottolineano oggi a Bruxelles i ministri degli Esteri dell'Ue nelle conclusioni del Consiglio sulla situazione della sicurezza in Europa, con riferimento alle tensioni in corso fra Russia e Ucraina. La sicurezza europea "è indivisibile", e "qualsiasi sfida all'ordine di sicurezza europeo incide sulla sicurezza dell'Ue e dei suoi Stati membri", afferma il Consiglio, che "condanna le continue azioni aggressive e le minacce della Russia nei confronti dell'Ucraina e invita la Russia a ridurre l'escalation, a rispettare il diritto internazionale e ad impegnarsi in un dialogo costruttivo attraverso i meccanismi internazionali stabiliti".I ministri ribadiscono poi che, "come affermato dai capi ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 24 gennaio 2022) La nozione di "di influenza" non ha posto nel 21° secolo. Lo sottolineano oggi a Bruxelles i ministri degli Esteri dell'Ue nelle conclusioni delsulla situazione della sicurezza in Europa, con riferimento alle tensioni in corso fra. La sicurezza europea "è indivisibile", e "qualsiasi sfida all'ordine di sicurezza europeo incide sulla sicurezza dell'Ue e dei suoi Stati membri", afferma il, che "condanna le continue azioni aggressive e le minacce dellanei confronti dell'e invita laa ridurre l'escalation, a rispettare il diritto internazionale e ad impegnarsi in un dialogo costruttivo attraverso i meccanismi internazionali stabiliti".I ministri ribadiscono poi che, "come affermato dai capi ...

Advertising

Tempo59 : Polveriera Ucraina, occhi su Mosca Usa valutano truppe in Baltici - ParliamoDiNews : Polveriera Ucraina, occhi su Mosca Usa valutano truppe in Baltici – Libero Quotidiano #polveriera #ucraina #occhi… - EnricoAncillott : RT @vittobonfante: #Ucraina e #Taiwan. Siamo sopra una polveriera e qui si litiga se possiamo bere un caffè al bar o meno. - vittobonfante : #Ucraina e #Taiwan. Siamo sopra una polveriera e qui si litiga se possiamo bere un caffè al bar o meno. - ElsaGoldwork : @piccologabri @Luca_Fantuzzi In questo caso spero che si risolva tutto in una bolla di sapone. Ucraina è piena zepp… -

Ultime Notizie dalla rete : Polveriera Ucraina Cechia al fianco dell'Ucraina nelle tensioni contro la Russia La polveriera Ucraina fra i cargo militari USA e i caccia russi in esercitazioni sulla Bielorussia Ucraina: verso l'escalation USA Russia e la gente manifesta a Kiev contro la minaccia russa Crisi ...

Polveriera Ucraina, occhi su Mosca Usa valutano truppe in Baltici Intanto in un tweet, mentre crescono i timori di un'invasione russa dell'Ucraina, il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha accusato apertamente il Cremlino di complottare per 'installare una ...

Polveriera Ucraina, occhi su Mosca Usa valutano truppe in Baltici askanews Crisi Russia-Ucraina, Usa chiedono evacuazione del personale non essenziale dell’ambasciata a Kiev Gli Usa hanno chiesto alle famiglie dei diplomatici e al personale non essenziale dell’ambasciata statunitense in Ucraina il rientro il patria ...

Polveriera Ucraina, occhi su Mosca Usa valutano truppe in Baltici Milano, 24 gen. askanews) – Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko afferma che è “prematuro” da parte degli Stati Uniti evacuare le famiglie del personale diplomatico Usa a Kie ...

Lafra i cargo militari USA e i caccia russi in esercitazioni sulla Bielorussia: verso l'escalation USA Russia e la gente manifesta a Kiev contro la minaccia russa Crisi ...Intanto in un tweet, mentre crescono i timori di un'invasione russa dell', il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha accusato apertamente il Cremlino di complottare per 'installare una ...Gli Usa hanno chiesto alle famiglie dei diplomatici e al personale non essenziale dell’ambasciata statunitense in Ucraina il rientro il patria ...Milano, 24 gen. askanews) – Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko afferma che è “prematuro” da parte degli Stati Uniti evacuare le famiglie del personale diplomatico Usa a Kie ...