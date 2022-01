Nazionale, 35 i convocati per lo stage: ben 7 gli esordienti, c’è anche Balotelli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per lo stage della Nazionale italiana: 35 i giocatori chiamati, 7 gli esordienti Sono ben 35 i giocatori convocati da Roberto Mancini per lo stage della Nazionale che si terrà a Coverciano dal 26 al 28 gennaio. Ritorna Mario Balotelli, prima chiamata per ben 7 giocatori: Carnesecchi, Luiz Felipe, Scalvini, Fagioli, Frattesi, Samuele Ricci e Joao Pedro. L’elenco dei convocati Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roberto Mancini ha diramato la lista deiper lodellaitaliana: 35 i giocatori chiamati, 7 gliSono ben 35 i giocatorida Roberto Mancini per lodellache si terrà a Coverciano dal 26 al 28 gennaio. Ritorna Mario, prima chiamata per ben 7 giocatori: Carnesecchi, Luiz Felipe, Scalvini, Fagioli, Frattesi, Samuele Ricci e Joao Pedro. L’elenco deiPortieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), ...

