“Lei al posto di Amadeus”. Sanremo 2022, deciso il piano di emergenza: conduttrice big sul palco (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il pericolo del Covid aleggia sempre sul 72esimo Festival della Canzone italiana, coinvolgendo non solamente i molti programmi a questo correlati, ma soprattutto concorrenti, ospiti e conduttori. Lo scorso anno Irama, che era in gara con il brano La genesi del tuo colore, era risultato positivo e quindi, ogni sera, è stato mandato in onda il video delle prove generali all’Ariston, mentre era costretto in albergo. Ma se in questo Sanremo 2022 il positivo fosse Amadeus? Sarebbe di sicuro un gran guaio e, sebbene finora molti non lo avevano considerato, vista tale situazione, il direttore artistico Amadeus potrebbe benissimo, tra un impegno lavorativo e l’altro, contrarre il Covid. Com’è accaduto a Elisa ed Aka7even, risultati positivi prima del loro debutto al Festival di Sanremo. Naturalmente, si ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il pericolo del Covid aleggia sempre sul 72esimo Festival della Canzone italiana, coinvolgendo non solamente i molti programmi a questo correlati, ma soprattutto concorrenti, ospiti e conduttori. Lo scorso anno Irama, che era in gara con il brano La genesi del tuo colore, era risultato positivo e quindi, ogni sera, è stato mandato in onda il video delle prove generali all’Ariston, mentre era costretto in albergo. Ma se in questoil positivo fosse? Sarebbe di sicuro un gran guaio e, sebbene finora molti non lo avevano considerato, vista tale situazione, il direttore artisticopotrebbe benissimo, tra un impegno lavorativo e l’altro, contrarre il Covid. Com’è accaduto a Elisa ed Aka7even, risultati positivi prima del loro debutto al Festival di. Naturalmente, si ...

