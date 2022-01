Il bollettino covid del 24 gennaio 2022: 77.696 nuovi contagi e 352 morti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il bollettino covid di oggi, lunedì 24 gennaio 2022, registra 77.696 nuovi contagi e 352 mortiNel bollettino di ieri 138.860 nuovi casi e... Leggi su europa.today (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildi oggi, lunedì 24, registra 77.696e 352Neldi ieri 138.860casi e...

Advertising

AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - Claudio21889225 : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi: 77.696 nuovi casi e 352 morti. Tasso di positivita' al 15 per cento - leggoit : #Covid_19 , il bollettino di oggi lunedì 24 gennaio: 77.696 nuovi positivi e altri 352 morti - Claudio21889225 : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 24 gennaio - PolverinoVince3 : RT @SkyTG24: Covid #Campania, il bollettino: 5.930 casi. I ricoverati sono 1.491 -