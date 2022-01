DL Sostegni Ter, cosa cambia per le aziende: le misure per le imprese (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ il Ministero allo Sviluppo Economico ad offrire, a poche ore dall’approvazione del nuovo decreto, il DL Sostegni Ter, le indicazioni in merito alle misure riservate alle imprese: sono stati introdotti nuovi Sostegni alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid e interventi per contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per le imprese. cosa prevede il DL Sostegni Ter per le imprese “Abbiamo stanziato 390 milioni di euro per le attività colpite dalla pandemia, aumentando a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo”, dichiara il ministro Giorgetti che sottolinea di essere “molto soddisfatto” anche per le misure approvate contro il caro bollette per le ... Leggi su fmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ il Ministero allo Sviluppo Economico ad offrire, a poche ore dall’approvazione del nuovo decreto, il DLTer, le indicazioni in merito alleriservate alle: sono stati introdotti nuovialle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid e interventi per contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per leprevede il DLTer per le“Abbiamo stanziato 390 milioni di euro per le attività colpite dalla pandemia, aumentando a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo”, dichiara il ministro Giorgetti che sottolinea di essere “molto soddisfatto” anche per leapprovate contro il caro bollette per le ...

