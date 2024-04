Test per l' omosessualità a un poliziotto | ministero condannato | gli pagherà 10mila euro di risarcimento

« perché mi hai sparato? perché l’hai fatto? perché non ti preoccupi e non fai nulla, pezzo di m…? perché , figlio di p…?». Erano passate da poco le due del mattino nella sede della pro loco di ... (open.online)

Hades 2 finalmente in azione: lungo video gameplay per il roguelike di Supergiant - In attesa che prenda il via il technical Test, Supergiant Games ha mostrato in azione il suo promettente Hades 2.everyeye

F1, Antonelli e il Test con Mercedes in Austria: "Mi sono goduto ogni secondo" - Il pilota italiano ha sostenuto due giorni di prove al volante della W12, l'auto usata dal marchio tedesco nel Mondiale 2021. Andrea spiega: "Un'esperienza indescrivibile, mi sono divertito tanto" ...gazzetta

Volkswagen T-Cross 1.0 tsi Life 95cv del 2021 usata a Modena - Annuncio vendita Volkswagen T-Cross 1.0 tsi Life 95cv usata del 2021 a Modena nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto