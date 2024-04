Manchester City-Real Madrid | Ancelotti | “Troviamo sempre una via d’uscita Guardiola gentiluomo”

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Come spiegare questa serata? Abbiamo iniziato bene, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo dovuto lottare per sopravvivere, abbiamo dovuto soffrire. Ilaveva il controllo perché abbiamo difeso troppo in profondità”. Lo ha detto a Movistar l’allenatore del, Carlo, dopo la vittoria ai rigori sul: “Quando sono arrivati ??i calci di rigore eravamo assolutamente convinti che saremmo passati il ??turno”, riflette. “Questo è l’unico modo per venire ale vincere. Lavori, ti sacrifichi e vinci come puoi. Pepè un, lo èstato. Si è congratulato con noi, ci ha augurato buona fortuna ed è quello che fa un vero ...

CHAMPIONS - Manchester City, Ruben Dias: "Risultato difficile da accettare" - Ruben Dias, difensore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports dopo l'eliminazione in Champions: "Non so davvero cosa dire. E' semplicemente frustrante. Abbiamo dominato l' ...napolimagazine

