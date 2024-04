Real | Ancelotti la spunta ai rigori | City fuori | di Rudiger il penalty dell' apoteosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo l'1-1 dei 120 minuti all'Etihad Stadium, il Reak Madrid batte i campioni in carica del Manchesterai calci di rigore (4-5 il finale) e si qualifica per la semifinale di Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco. Gli errori dal dischetto di Bernardo Silva e Kovacic e ildecisivo dimettono fine all'imbattibilità casalinga europea dei Citizens, che nel torneo non perdevano tra le mura amiche dal settembre 2018 contro il Lione. Anche quella partita fu diretta dall'arbitro italiano Daniele Orsato, che in questa occasione fischia poco ed estrae solamente cinque gialli, uno dei quali per il diffidato Carvajal, che sarà costretto a saltare la gara di andata del penultimo atto. È l'unica nota stonata di una serata che si è messa subito in discesa dopo il 3-3'andata. L'azione ...