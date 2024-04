Il fossile ritrovato da una bambina di 11 anni è il più grande rettile oceanico conosciuto

(Di giovedì 18 aprile 2024) La scoperta delda parte di Ruby Reynolds Nel 1811, Maryng scoprì il primo ittiosauro, unsimile a un delfino dell’epoca dei dinosauri. Due secoli dopo, Ruby Reynolds, 11, ha scoperto un ittiosauro vicino a casa sua in Inghilterra. La scoperta e le ricerche Ruby e suo padre cacciano fossili da 12. Nel 2020, trovarono un pezzo di osso fossilizzato sulla spiaggia di Blue Anchor. Ruby trovò un altro, più, pochi istanti dopo e, insieme, portarono a casa i frammenti per iniziare le ricerche. Collaborazione con esperti Il signor Reynolds contattò Dean Lomax L'articolo proviene da News Nosh.

L’Aquila celebra i primi 70 anni del Mammut ritrovato - 70 anni fa il ritrovamento del Mammut a Scoppito: per l'anniversario il Museo nazionale d’Abruzzo ha organizzato un programma di eventi ...rete8

Le Paleospiagge di Palermo - Le paleospiagge, non sono soltanto una fonte di meraviglia, ma rappresentano anche un tesoro di informazioni per gli scienziati e i geologi. Esplorare queste antiche spiagge è come fare un viaggio nel ...palermomania

Cosa (non) sappiamo di Lucy mezzo secolo dopo la scoperta - Etiopia, 1974. Una squadra di paleoantropologi rinviene un braccio, una nuca, un bacino, alcune costole. Oggi quello scheletro non è più il nostro antenato più antico. Ma l’eredità della missione di a ...editorialedomani