Mattino 4 prende il largo | Panicucci e Poletti | le ragioni del successo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“4”) Nei manuali di marketing televisivo la storia delle case histories di Mediaset costituiscono un momento importante di approfondimento e studio. Un po' perché negli anni '80/'90 Fininvest era un laboratorio sperimentale di nuovi linguaggi televisivi che la Rai difficilmente azzardava, un po' perché la vecchia guardia aziendale del Biscione era consapevole che per imporre un prodotto bisognava perseverare. Uno dei casi simbolo fu quello delle Iene, format importato dall'Argentina da Davide Parenti che non diede subito gli esiti sperati ma poi con i dovuti accorgimenti prese il volo . Anche4, rotocalco mattutino di Rete 4 condotto da Federicae Roberto, è partito decisamente in ...

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per ... (lalucedimaria)

Il 30 aprile prende il via il contraddittorio preventivo - Si avvicina la data spartiacque per l’avvio le nuove regole sull’accertamento con adesione. Mentre il dlgs sulle sanzioni è ancora bloccato in Senato sul favor rei ...italiaoggi

Firenze: traffico nel caos totale, in città e in autostrada una mattina da incubo - – Una serie di sfortunati eventi ha causato una terribile mattinata, quella di oggi, per i fiorentini, che si sono ritrovati bloccati per ore nel traffico. Tutto è iniziato durante la notte di martedì ...informazione

Prof pendolare prende 44 voli al mese: l'affitto costa troppo - Karla, pur con un lavoro stabile, non può permettersi una casa a Ibiza. La soluzione più+ conveniente, sebbene "paradossale", è quella di volare ogni giorno per lavoro ...105