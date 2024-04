Aborto | l' attacco della Spagna | «Pressioni dell' Italia contro il diritto» Meloni | «Niente lezioni» Ecco cosa sta succedendo

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “Mentre si attua il piano vergognoso di trasformare il servizio pubblico in TeleMeloni e si aggredisce la libertà di stampa, mentre si sovvenziona un'industria ... (liberoquotidiano)

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ?Mentre si attua il piano vergognoso di trasformare il servizio pubblico in TeleMeloni e si aggredisce la libertà di stampa, mentre si sovvenziona un?industria ... (calcioweb.eu)

Aborto, la Spagna attacca l'Italia…" - La Gdf ha ricostruito le spese sanitarie della nonna di Jaki per rafforzare l’ipotesi che il testamento elvetico non sia valido.Residente in Svizzera… Leggi ...informazione

Aborto, scontro Spagna-Italia: Redondo, "molestie organizzate". Meloni: "No a lezioni da Madrid" - L'affondo sul diritto all'Aborto arriva dalla Spagna proprio mentre in Ue si discute di inserire l'interruzione di gravidanza nella Carta dei diritti fondamentali. E l'Italia finisce nel mirino di Ana ...tg.la7

Aborto, l'attacco della Spagna: «Pressioni dell'Italia contro il diritto». Meloni: «Niente lezioni». Cosa sta succedendo - Scontro tra Spagna e Italia sull'Aborto. Cosa sta succedendo Un emendamento al decreto legge sul Pnrr prevede il coinvolgimento nei consultori di quelle realtà del terzo settore che sostengono la ...ilmessaggero