Il Bayern batte 1-0 l’Arsenal e va in semifinale

Decisiva per i bavaresi dopo il 2-2 dell'andata la rete di Kimmich. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il Bayern Monaco vince 1-0 contro l'Arsenal e conquista la semifinale di Champions, in programma ... (ilgiornaleditalia)

Il Bayer Leverkusen deve vincere domani per avere diventare campione della Bundesliga. La vittoria del Bayern Monaco sul Colonia per 2-0 ha rinviato di un giorno la festa . Domani la squadra di Xabi ... (ilnapolista)

Harry Kane fa 30 gol in Bundesliga. Per il primato di Robert Lewandowski servono undici reti in nove giornate. Il Bayern ieri non ha solo sconfitto 8-1 il Mainz, chiudendo splendidamente una ... (calcionews24)