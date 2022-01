Covid, Oms: «Fase acuta pandemia può finire nel 2022, nell'ultima settimana 100 casi ogni tre secondi, un morto ogni 12» (Di lunedì 24 gennaio 2022) La pandemia Covid non è finita ed è pericoloso considerarla al capolinea finché non si vaccina almeno il 70% dei gruppi a rischio. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lanon è finita ed è pericoloso considerarla al capolinea finché non si vaccina almeno il 70% dei gruppi a rischio. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms...

Adnkronos : #Covid, Oms: 'Non finirà con questa ondata, #Omicron non sarà ultima variante'. - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Con Omicron è plausibile la fine della pandemia in Europa' #covid - SkyTG24 : #Covid19, Oms: con Omicron “plausibile” fine della pandemia in Europa - medicotv2000 : RT @TV2000it: #Covid, #Figliuolo: arrivati al plateau. Buone notizie anche da #Oms: con #Omicron vicina fine epidemia #24gennaio #coronavi… - fisco24_info : Covid, dg Oms: 'Errore presumere che Omicron sia la fine': (Adnkronos) - Il monito di Ghebreyesus: 'Rischiamo altre… -