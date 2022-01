Bari, si indaga su presunti tamponi falsi in farmacia Si muove la Procura. Per ora nessuna ipotesi di reato, né indagati (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Procura della Repubblica di Bari ha aperto un fascicolo su presunti tamponi falsi positivi che sarebbero stati effettuati in alcune farmacie di Bari e dell’intera area metropolitana allo scopo di ottenere il green pass senza vaccino. Al momento non ci sono né indagati, né ipotesi di reato, ma si sospetta che possano essere state certificate positività fasulle ai test. L'articolo Bari, si indaga su presunti tamponi falsi in farmacia <small class="subtitle">Si muove la Procura. Per ora nessuna ipotesi di reato, né ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ladella Repubblica diha aperto un fascicolo supositivi che sarebbero stati effettuati in alcune farmacie die dell’intera area metropolitana allo scopo di ottenere il green pass senza vaccino. Al momento non ci sono néti, nédi, ma si sospetta che possano essere state certificate positività fasulle ai test. L'articolo, sisuin Sila. Per oradi, né ...

