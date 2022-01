Quirinale? Ai politici interessa solo la poltrona: rossi di vergogna, l'affondo di Vittorio Feltri (Di domenica 23 gennaio 2022) Meno male che domani si vota per eleggere il capo dello Stato, il che significa che tra poco - si spera - non si parlerà più del Quirinale come della cosa più importante per l'Italia. Insomma, tra qualche giorno, sapremo chi sarà il padrone del Colle e anche noi giornalisti la smetteremo di rompere le balle ai lettori e agli ascoltatori con le trattative riguardanti il nome che sarà prescelto. Sulla rosa dei papabili sono già stati scritti 120mila articoli, uno più scemo dell'altro, non perché i cronisti siano tutti stupidi: è la nostra politica che nuota nell'idiozia e coloro che scrivono sono costretti ad adattarsi al clima romano. Adesso mi espongo. Da mesi sostengo che il nuovo presidente della Repubblica sarà Mario Draghi. Non lo dico perché sia innamorato di lui, ho tanti difetti ma non sono gay. Il problema a mio avviso è un altro. Anzitutto non ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Meno male che domani si vota per eleggere il capo dello Stato, il che significa che tra poco - si spera - non si parlerà più delcome della cosa più importante per l'Italia. Insomma, tra qualche giorno, sapremo chi sarà il padrone del Colle e anche noi giornalisti la smetteremo di rompere le balle ai lettori e agli ascoltatori con le trattative riguardanti il nome che sarà prescelto. Sulla rosa dei papabili sono già stati scritti 120mila articoli, uno più scemo dell'altro, non perché i cronisti siano tutti stupidi: è la nostra politica che nuota nell'idiozia e coloro che scrivono sono costretti ad adattarsi al clima romano. Adesso mi espongo. Da mesi sostengo che il nuovo presidente della Repubblica sarà Mario Draghi. Non lo dico perché sia innamorato di lui, ho tanti difetti ma non sono gay. Il problema a mio avviso è un altro. Anzitutto non ci sono ...

