Marta Fascina commenta il ritiro di Silvio Berlusconi per la corsa al Colle | spunta un messaggio privato

(Di domenica 23 gennaio 2022) In queste oreha confermato il suodallaper la Presidenza della Repubblica. La conferma è arrivata con una lettera affidata dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, che avrebbe letto il testo nel corso di un vertice del centro-destra organizzato sulla piattaforma Zoom – al quale, come si intuisce, il leader non avrebbe partecipato. Dopo la conferma e la diffusione della lettera integrale da parte di diversi giornali,, deputata FI e compagna di, si sarebbe esposta con uncondiviso in una chat con gli altrighi di partito.lo stop allaper il Quirinale di ...

Advertising

Zamberlett : RT @GiancarloDeRisi: Ora è tutto più chiaro: Berlusconi è ricoverato. Marta Fascina sul passo indietro: “Resta un gigante, gli altri irrile… - harrybrentit : Chissà quanti immobili si è fatta intestare… Quirinale, Marta Fascina e lo stop alla corsa al Colle di Berlusconi:… - AmbaAradam : RT @GiancarloDeRisi: Ora è tutto più chiaro: Berlusconi è ricoverato. Marta Fascina sul passo indietro: “Resta un gigante, gli altri irrile… - Nikhilkanoje6 : RT @GiancarloDeRisi: Ora è tutto più chiaro: Berlusconi è ricoverato. Marta Fascina sul passo indietro: “Resta un gigante, gli altri irrile… - GiancarloDeRisi : Ora è tutto più chiaro: Berlusconi è ricoverato. Marta Fascina sul passo indietro: “Resta un gigante, gli altri irr… -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Fascina

Il Fatto Quotidiano

Prima del ricovero, il leader di Forza Italia era rimasto nella sua villa di Arcore per una decina di giorni: vi era tornato, con la compagna, il 30 aprile dopo un altro ricovero (...... i sondaggi Prima del ricovero, il leader di Forza Italia era rimasto nella sua villa di Arcore per una decina di giorni: vi era tornato, con la compagna, il 30 aprile dopo un altro ...L'ultimo ricovero per «controlli di routine» oggi al San Raffaele di Milano. L'ultimo di una lunga serie di check up che Silvio Berlusconi, 85 anni, ha dovuto fare in ...L'ultimo ricovero per «controlli di routine» oggi al San Raffaele di Milano. L'ultimo di una lunga serie di check up che ...