Xi torna e trova un’Europa diversa Ecco perché - secondo Le Corre

(Di domenica 5 maggio 2024) L’ultima volta, a marzo 2019, Xi Jinping era venuto anche in Italia, a firmare in pompa magna il memorandum di adesione sulla Belt & Road Initiative (Bri): poi il leader cinese è mancato dall’Europa per cinque anni, anche a causa delle restrizioni che si era auto-imposto durante la pandemia. Adessoin Francia — per festeggiare i 60 anni di relazioni bilaterali — poi Serbia e Ungheria, maun contesto diverso. Se cinque anni fa celebrava l’ingresso di un Paese del G7 nella sua infrastruttura geopolitica globale, ora sidavanti un discorso pubblico e politico che guarda alla Cina con sfiducia. L’Italia fuori dalla Bri è parte del grande schema del de-risking, resosi necessario già in precedenza, ma urgente dopo l’invasione su larga scala russa dell’Ucraina, che ha mostrato agli europei quanto possano essere ...

