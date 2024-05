Lusso | la quotidianità protagonista delle collezioni

Ci sono molti profumi che fioriscono in primavera. Novità per la donna, che hanno come ingredienti cult la mirra, le erbe aromatiche, i fiori di campo e quelli più pregiati, come i fiori lilla e il gelsomino. Ma questa stagione è ricca anche di nuove e primarie fioriture: sono i profumi di case ... Continua a leggere>>