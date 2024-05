Ambiente - Oliviero | stop a siti rifiuti vicini ad aree naturalistiche

(Di domenica 5 maggio 2024) Napoli. “Questa vicenda possiamo affrontarla solo sul piano legislativo in Consiglio regionale, il 7 maggio scade il termine per gli emendamenti sul provvedimento che riguarda gli impianti diin Campania, in quella occasione in Consiglio stiamo adottando un emendamento che eviti l’apertura diper la gestione deiche siano localizzati nellecon sistemi territoriali di sviluppo dominanti a matrice naturalistica, fatti salvi impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio di Comuni e impianti di compostaggio. Lo stiamo facendo entro i termini con il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale“. Così il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro, che questo pomeriggio, a Teano, durante un incontro con i cittadini e gli attivisti ...

Sui rifiuti aumenti da 4,3 a 9,54%. E’ quanto emerso in consiglio comunale - Doppia mazzata: più 4,30% per le utenze domestiche e più 9,54% per quelle commerciali. Un bagno di sangue per famiglie, commercianti, ristoratori (tanto che Federalberghi sul lago ha chiesto agli ammi ... Continua a leggere>>

Atripalda, Tari e Ausiliari del Traffico: il chiarimento del Sindaco - Le tariffe della tassa rifiuti, così come approvate in Aula, non hanno subito alcun rincaro, nonostante l’avvio della raccolta notturna ... Continua a leggere>>

Atripalda, “Nessun aumento della Tari”: il sindaco Spagnuolo fa chiarezza - “Le tariffe sono diminuite e le famiglie beneficeranno di una riduzione in bolletta fino a 20 euro in base alla composizione del nucleo familiare”. E sugli ausiliari al traffico: “Possono sottoscriver ... Continua a leggere>>