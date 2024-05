Fiano sotto scorta da 13 anni | Nelle università c' è un brutto clima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024) «Ilitaliane non è rassicurante». Non ha dubbi Emanuele, già deputato del Pd, candidato alle prossime elezioni Europee sempre con i dem, ed esponente della comunità ebraica di Milano, a proposito di quanto sta accadendo nei nostri atenei in occasione delle proteste pro Gaza, tra scontri con le forze dell'ordine e convegni su Israele che vengono cancellati. Onorevole, entriamo nel merito della questione. «Io sono completamente contrario ad ogni forma di boicottaggio delle relazioni universitarie con Israele, come con qualunque Paese al mondo, perché penso chesi sviluppi il pensiero liberodei cittadini di una nazione. Anche in Israele spesso l'opposizione nei confronti del governo di Benjamin Netanyahu viene proprio ...