Lele Adani - la nostra intervista tra calcio e cinema | tutta questione di passione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilromantico, i pronostici, il potere dello storytelling. Ma anche Brad Pitt ne L'arte di vincere e la follia di Caracas di Marco D'Amore: lavideoa Daniele. Due aggettivi: preparatissimo e gentilissimo. Suffisso superlativo, perché di questi tempi, trovare preparazione e gentilezza, non è una cosa così scontata. Allora sì, rimarchiamo. Incontriamoin quel crogiolo che è stato il Comicon 2024. Fumetti, cosplay, videogiochi,, collezionismo. E se pensiamo al collezionismo, non possiamo non pensare alle figurine dei calciatori. Daniele, vent'anni di professionismo, tra Brescia, Firenze, Milano (sponda Inter), Ascoli ed Empoli, e ora tra i più apprezzati commentatori tecnici televisivi (nota la sua ...